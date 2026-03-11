Призер ОИ по гандболу Михайличенко возобновила карьеру

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпийских в Токио, бронзовый призер чемпионата мира и трехкратная чемпионка России по гандболу Елена Михайличенко решила возобновить карьеру. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

"Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом команды у нас впереди много достижений", - сказала спортсменка.

Последний матч Михайличенко за ЦСКА датирована 24 мая 2024 года, когда армейская команда победила "Ростов-Дон" (33:31) и стала чемпионом России. Спортсменка в том сезоне была признана самым ценным игроком чемпионата. Позднее Михайличенко объявила о решении приостановить карьеру.

"В ходе паузы в спортивной карьере я пыталась отвлечь себя от гандбола различными направлениями деятельности. Это в определенной степени получалось. Но когда приходила на матчи, общалась с девчонками, все равно была интегрирована в гандбол. И еще месяц назад даже не предполагала, что захочу вернуться", – отметила гандболистка.

По ее словам, это желание усилилось благодаря участию в гала-матче матче в честь 10-летия олимпийского триумфа сборной России на Играх-2016. В этом матче Михайличенко приняла в нем участие в составе сборной Токио-2020.

В составе ЦСКА Михайличенко выиграла три чемпионских титула, она помогла клубу трижды завоевать Кубок России, дважды выиграла Суперкубок России и добралась до "Финала четырех" Лиги чемпионов в 2021 году.