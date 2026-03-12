Федор Чудинов: никогда не понимал, как можно запретить спортсмену представлять свою страну

Федор Чудинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по боксу Федор Чудинов в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину рассказал о развитии бокса в России, выступлении спортсменов под нейтральным флагом и осудил запрет на использование национальной символики. Также спортсмен отметил, что после 20 лет карьеры решил сосредоточиться на восстановлении сил.

— Недавно вы присутствовали на Всероссийском боксерском форуме. Какие впечатления?

— Впечатления хорошие. Пообщался с людьми, увидел много инноваций, нового подхода — особенно в плане медиапродвижения спортсменов. Спортсмены ведь разные: есть те, кому важна слава, кто активно себя рекламирует, они более медийные. А есть такие, как я, — не люблю медийность, не веду соцсети. Но одна из сессий как раз была посвящена тому, как донести до спортсменов необходимость саморекламы — это было полезно. Также затрагивали медицинские вопросы, тоже много нового услышал. Я очень рад, что у следующего поколения боксеров все намного лучше: тренировочный процесс более продуманный, укомплектованный. Нет дефицита в экипировке, врачах, тренерах. Бокс у нас развивается семимильными шагами.

— Можно ли сказать, что Россия не только в плане инноваций, но и в спортивных достижениях сейчас лидер в мировом боксе?

— Мы к этому стремимся. Россия в чем первая? Наверное, она единственная страна, которая никогда не останавливается, всегда растет и развивается. Первый я или не первый — неважно, это наша страна. Мы должны ее поднимать. Главное — мы болеем за нашу страну, в которой родились, выросли и добились успеха. Не отступать, не сдаваться.

— В нынешней геополитической ситуации некоторые отечественные спортсмены сменили гражданство…

— Многие делают это, чтобы продвигаться. Но они все равно позиционируют себя россиянами и хорошо отзываются о родине. Таких ребят я не критикую: у них своя жизнь, им нужно развиваться и зарабатывать. Я сам в начале профессиональной карьеры вместе с братом переехал в Америку, однако у нас везде значилось "Россия", я писал "Серпухов". Тогда не оставалось другого выхода — пришлось отправиться за границу и пробиваться. Нередко на высшем уровне молодых спортсменов вынуждают получать второе гражданство для заключения контрактов, хотя все прекрасно понимают, чью страну они представляют. Поэтому я не вправе осуждать тех, кому приходится идти таким путем — ведь им важно продолжать развиваться.

Очень хорошо, что сейчас наши боксеры на международных соревнованиях выходят под своим флагом и гимном. Никогда не понимал, как можно запретить спортсмену представлять свою страну. Это все равно что у человека есть мама, она его воспитала, а ему говорят: "Это не твоя мама". Нельзя так делать. Наше руководство добилось того, что наши спортсмены выходят под гимном и флагом своей страны.

— Перед каждой Олимпиадой в последнее время у болельщиков возникает дилемма: стоит ли ее смотреть с учетом санкций или нет.

— Здесь нет ни правых, ни виноватых. Спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, остаются спортсменами. Когда-нибудь санкции прекратятся, а достижения останутся навсегда. Международное давление велико, ребята вынуждены соглашаться выступать. Конечно, грустно видеть такое положение вещей, но разве справедливо лишать наших атлетов возможности соревноваться? Ведь каждый понимает, какая страна стоит за ними. Неверно ограничивать право спортсмена защищать честь своего государства. Остальные команды выходят под своими знаменами, почему же наша огромная страна должна довольствоваться нейтралитетом? Это ущемление.

Мы, спортсмены, выполняем поставленные перед нами задачи, словно солдаты: задача есть — надо ее выполнить. Политику оставляем специалистам высокого уровня. Мое мнение однозначно: нашим ребятам нужно давать шанс развивать свое мастерство, и лучше всего — под родным российским флагом.

— Есть ли боксерский поединок, который вы ждете с особым интересом?

— Три года назад я завершил карьеру боксера. Сейчас временно отошел от него, решил сделать перерыв и заняться другими делами. Проведя около двадцати лет в ринге, чувствую необходимость восстановить силы и эмоции. По этой причине воздержусь от комментариев на этот счет, за боксом не слежу. Может быть, со временем я соскучусь. После 20 лет занятий боксом сейчас хочется отдохнуть от боев и мероприятий. Самое главное — вовремя уйти. Я смотрю на ребят, которым уже по 50 лет, они все еще рискуют здоровьем. Это, конечно, достойно уважения, но у меня не такое крепкое здоровье, чтобы боксировать до такого возраста.

Федор Чудинов - бывший суперчемпион мира по версии WBA (2016), регулярный чемпион мира по версии WBA (2015—2016), временный чемпион мира по версии WBA (2014—2015), чемпион по версиям WBA International (2017—2019), WBA Continental (2019), WBA Gold (2019—2022) во втором среднем весе.