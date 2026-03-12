Третьяк пригрозил ИИХФ судом из-за недопуска россиян

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что ФХР подает бумаги для включения в календарь Международной федерации хоккея (ИИХФ). В случае отказа ФХР, по его словам, обратится в суд.

"Мы сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь международной федерации. Если этого не будет, подадим в суд. Будем с позиции силы наезжать на международную федерацию", - приводит слова Третьяка "Матч ТВ".

Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.