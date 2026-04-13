"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU -Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 4:0 взяли верх над минским "Динамо" в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Казани.

Голы провели Александр Барабанов (15-я минута), Дмитрий Яшкин (27), Никита Лямкин (37), Кирилл Семенов (40, в пустые ворота).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 15 апреля в Казани. В случае победы казанский клуб выйдет в следующую стадию турнира.