Михайлов и Мохнаткин проведут бои 15 мая на турнире Ural FC 12 в Москве

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бой в тяжелом весе между российскими бойцами ММА Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко возглавит турнир Ural FC 12. Об этом сообщает пресс-служба Ural FC.

Сам турнир пройдет 15 мая в Москве.

У 36-летнего Мохнаткина в смешанных единоборствах 16 побед, шесть поражений и две ничьи. Он выступал в лигах АСА, Fight Nights, S-70, RCC и PFL. Свой последний бой Мохнаткин провел в октябре 2025 года в Каспийске на турнире Ural FC, когда вышел победителем в противостоянии с Русланом Магомедовым. Тот травмировал ногу и не смог продолжить поединок.

Что касается 35-летнего Дайнеко, он одержал в ММА 17 побед, проиграв шесть поединков. Дайнеко проводил бои в RCC, LFA, Eagle FC, S-70, АСВ, Fight Nights. В декабре 2025 года на турнире RCC 24 Дайнеко проиграл раздельным решением судей Акацио дос Сантосу.

В со-главном событии турнира Ural FC 12 россиянин Никита Михайлов (соотношение побед - 12-4) в поединке в легчайшем весе встретится с не знающим поражений Русланом Касымалы Уулу из Кыргызстана (10 побед).

С 2021 по 2024 года Михайлов проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провел несколько поединков в RCC. А свой последний Михайлов провел в октябре на турнире Ural FC в Каспийске, досрочно победив бразильца Риксона Буэно. С 2024 по 2025 года Касымалы Уулу провел пять успешных поединков в лиге Octagon, завоевав чемпионский пояс этой лиги и проведя несколько успешных защит.

Также в рамках основного карда состоятся два поединка в тяжелом весе. Россиянин Алексей Голуб встретится с бразильцем Тьяго Кардосой, россиянину Рафаэлю Алиеву будет противостоять соотечественник Игорь Глазков. Всего же в рамках турнира Ural FC 12 в Москве состоятся 12 поединков по правилам ММА, которые будут состоять из трех раундов. Полностью кард шоу будет объявлен в ближайшее время.