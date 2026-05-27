Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила испанку Марину Бассольс в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат – 3:6, 6:1, 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает восьмое место – наивысшее среди соотечественниц в данный момент. Бассольс – 175-я ракетка мира.

В следующем круге Андреева сыграет с 28-й ракеткой мира Марией Боузковой из Чехии.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующая чемпионка Roland Garros – американка Кори Гауфф.

