"Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций УЕФА
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 взяли верх над испанским "Райо Вальекано" в финальном матче Лиги конференций УЕФА.
Решающая встреча состоялась в Лейпциге.
На 51-й минуте гол забил Жан-Филип Матета.
Лига конференций – третий по статусу европейский клубный турнир вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы.
Победитель Лиги Европы уже известен: 20 мая прошел финал, в котором английская "Астон Вилла" разгромила немецкий "Фрайбург" (3:0).
30 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА: сыграют французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал".