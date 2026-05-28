"Кристал Пэлас" выиграл Лигу конференций УЕФА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 взяли верх над испанским "Райо Вальекано" в финальном матче Лиги конференций УЕФА.

Решающая встреча состоялась в Лейпциге.

На 51-й минуте гол забил Жан-Филип Матета.

Лига конференций – третий по статусу европейский клубный турнир вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Победитель Лиги Европы уже известен: 20 мая прошел финал, в котором английская "Астон Вилла" разгромила немецкий "Фрайбург" (3:0).

30 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА: сыграют французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал".

футбол
