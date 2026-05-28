Дисциплинарный совет ИИХФ отменил решение о недопуске сборных России по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

В решении указано, что представленные федерацией аргументы и отчеты по оценке рисков "не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности".

"Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России", - отметил Дегтярев.

Он напомнил, что на последней конференции Федерации хоккея России была достигнута договоренность начать подготовку к судебному разбирательству с ИИХФ. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет.

Сборные России и Белоруссии находятся под санкциями ИИХФ и не принимают участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Михаил Дегтярев ОКР ИИХФ хоккей
