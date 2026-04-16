"Ак Барс" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в четвертом матче серии плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-0 в пользу казанцев.

Соперник "Ак Барса" по полуфиналу определится в противостоянии между магнитогорским "Металлургом" и нижегородским "Торпедо". В настоящее время "Металлург" ведет в серии со счетом 3-1.

Во вторник "Торпедо" одержало первую победу в серии, обыграв "Металлург" в овертайме со счетом 3:2. Следующий матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.