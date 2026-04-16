"Бавария" победила "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 4:3 обыграли испанский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Голы в составе "Баварии" забили Александр Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38), Луис Диас (89), Майкл Олисе (90+4).

Авторы голов в составе "Реала": Арда Гюлер" (1, 29), Килиан Мбаппе (42).

Результат первой игры - 2:1 в пользу "Баварии".

В полуфинале "Бавария" сыграет с французским ПСЖ.

Другую пару 1/2 финала составят "Атлетико" (Испания) – "Арсенал" (Англия).

футбол
Ирина Винер стала почетным членом World Gymnastics

Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария

Овечкин в 21-й раз подряд стал лучшим снайпером "Вашингтона"

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

"Локомотив" продлил контракт с Зелимханом Бакаевым

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение

Определились все участники Кубка Стэнли НХЛ