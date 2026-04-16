"Бавария" победила "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 4:3 обыграли испанский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Голы в составе "Баварии" забили Александр Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38), Луис Диас (89), Майкл Олисе (90+4).
Авторы голов в составе "Реала": Арда Гюлер" (1, 29), Килиан Мбаппе (42).
Результат первой игры - 2:1 в пользу "Баварии".
В полуфинале "Бавария" сыграет с французским ПСЖ.
Другую пару 1/2 финала составят "Атлетико" (Испания) – "Арсенал" (Англия).