Поиск

Определился состав пар первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге сформировался состав пар первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Западная конференция

"Колорадо" - "Лос-Анджелес"

"Даллас" - "Миннесота"

"Эдмонтон" - "Анахайм"

"Вегас" - "Юта"

Восточная конференция

"Каролина" - "Оттава"

"Питтсбург" - "Филадельфия"

"Тампа-Бэй" - "Монреаль"

"Баффало" - "Бостон"

Серии в парах будут длиться до четырех побед.

Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида", которая на этот раз не смогла пробиться в плей-офф.

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

