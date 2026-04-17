Определился состав пар первого раунда Кубка Стэнли НХЛ
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге сформировался состав пар первого раунда плей-офф, розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Западная конференция
"Колорадо" - "Лос-Анджелес"
"Даллас" - "Миннесота"
"Эдмонтон" - "Анахайм"
"Вегас" - "Юта"
Восточная конференция
"Каролина" - "Оттава"
"Питтсбург" - "Филадельфия"
"Тампа-Бэй" - "Монреаль"
"Баффало" - "Бостон"
Серии в парах будут длиться до четырех побед.
Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида", которая на этот раз не смогла пробиться в плей-офф.