"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" не сыграет в плей-офф Национальной хоккейной лиги в этом сезоне, команда лишилась на это математических шансов.

Перед последним матчем "Вашингтона" в регулярном чемпионате его конкурент за восьмое место в Восточной конференции "Филадельфия" дома победила "Каролину" со счетом 3:2 (судьба встречи решилась в серии буллитов) и набрала 96 очков. Столичную команду "Филадельфия" опережает на три очка, в результате "Флайерз" вышли в плей-офф. "Вашингтон" остался вне числа претендентов на Кубок Стэнли (93), лишившись попасть в топ-8.

В оставшемся матче "Вашингтон" сыграет в гостях с "Коламбусом", игра пройдет в ночь на 15 апреля по московскому времени.

Для капитана "Вашингтона" российского форварда Александра Овечкина нынешний сезон - последний по контракту с клубом. 40-летний хоккеист пока не определился с дальнейшей карьерой: он заявил, что решение примет летом, посовещавшись с семьей и руководством "Вашингтона".

Овечкин - рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. По голам с учетом плей-офф он занимает второе место – 1006 голов. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки: 1016.