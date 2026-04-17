Поиск

"Зенит" и "Спартак" оштрафованы на 510 тыс. рублей за поведение болельщиков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" и московский "Спартак" за поведение болельщиков во время матча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

"(...) за бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника, оштрафовать "Зенит" на 300 тысяч рублей", — говорится в решении КДК.

Дополнительно петербургский клуб выплатит 80 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий.

"Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также на 30 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

Таким образом, общая сумма штрафов по итогам матча составила 510 тысяч рублей.

Матч состоялся 8 апреля в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее оказались спартаковцы (7:6). По окончании игры болельщики "Зенита" закидали игроков "Спартака" пластиковыми стаканами и бутылками, одна из который попала в голову нападающего московского клуба Манфреда Угальде (спортсмен не пострадал).

Зенит футбол Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

