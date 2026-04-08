Поиск

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Судьба встречи решилась в серии пенальти

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" вышли в финал Пути регионов Кубка России.

В полуфинале "Спартак" в Санкт-Петербурге одолел местный "Зенит". Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее оказался московский клуб (7:6).

На 44-й минуте футболист "Спартака" Эсекьель Барко не смог реализовать пенальти.

В финале Пути регионов спартаковцы сыграют с московским ЦСКА.

Победитель пары "Спартак" - ЦСКА в Суперфинале сыграет с лучшей командой верхней сетки, Пути РПЛ. В этой сетке в финале играют московское "Динамо" и "Краснодар" (0:0 после первого матча).

"Зенит" выбыл из турнира.

Зенит футбол "Спартак"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

