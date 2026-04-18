"Пари НН" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Нижегородский "Пари НН" и московское "Динамо" со счетом 1:1 сыграли в матч 25-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Счет на 22-й минуте открыл защитник гостей Николас Маричаль, на 34-й минуте нападающий хозяев Олакунле Олусегун провел ответный гол.

Во втором тайме "Пари НН" остался в меньшинстве: на 74-й минуте Олусегун получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Пари НН" набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 35 очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре 22 апреля "Пари НН" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Динамо" в этот же день дома встретится с казанским "Рубином".

футбол Динамо Пари НН
