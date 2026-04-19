Российский футболист Захарян стал обладателем Кубка Испании

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Реал Сосьедад" обыграл "Атлетико" в финале Кубка Испании по футболу.

Решающий матч состоялся в Севилье. Основное время завершилось вничью (2:2), в дополнительное счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались игроки "Реала Сосьедад" (4:3).

В результате "Реал Сосьедад" стал обладателем трофея.

Российский футболист "Реала Сосьедад" Арсен Захарян в матче не сыграл из-за проблем со здоровьем. На его счету в розыгрыше четыре игры и один гол – в ворота "Негрейры" в 1/64 финала турнира.

22-летний Захарян перешел в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года из московского "Динамо". Большинство матчей за испанскую команду он пропустил из-за травм.

