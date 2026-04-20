Поиск

Мирра Андреева поднялась восьмое место рейтинга WTA

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Она поднялась с девятого на восьмое место.

На прошлой неделе первая ракетка России дошла до полуфинала турнира WTA 500 в Штутгарте.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), в тройку лучших также входят Елена Рыбакина (Казахстан) и Коко Гауфф (США).

Мирра Андреева теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" выиграл у "Ахмата" и поднялся на четвертое место в РПЛ

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

