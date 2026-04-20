Месси, Дзюба и Роналду вошли в топ-3 рейтинга с наименьшей активностью в обороне

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Футболист "Акрoна" Артем Дзюба разделил второе место с португальцем Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра" в рейтинге игроков с наименьшей активностью в обороне. Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Коэффициент Дзюбы и Роналду составил по 0,74.

Первое место занял играющий за "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси (0,70).

Пятое место разделили еще два игрока Российский премьер-лиги: албанец Мирлинд Даку ("Рубин") и колумбиец Джон Кордоба ("Краснодар"), а также француз Килиан Мбаппе из "Реала" - 0,77.

Исследование охватило футболистов из 46 высших дивизионов, сыгравших не менее 1000 минут за последний год. Метрика оценивает пробег игрока при владении мячом соперником относительно партнеров по команде.

37-летний Дзюба в текущем сезоне РПЛ провел 23 матча за "Акрoн", забил 8 голов и отдал 5 передач.