Футболист ЦСКА Глебов из-за травмы выбыл ориентировочно на месяц

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - У полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова по результатам МРТ диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Ориентировочный срок лечения — три-четыре недели. Кирилл уже приступил к реабилитации", - говорится в сообщении.

20-летний футболист был заменен незадолго до окончания первого тайма прошедшего в воскресенье матча ЦСКА против "Крыльев Советов". Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1.

