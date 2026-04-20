Футболист "Динамо" Рубенс выбыл до конца сезона из-за травмы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Динамо" Рубенс Диас пропустит около восьми недель из-за травмы, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава", - говорится в сообщении.

Таким образом, 24-летний бразильский футболист в сезоне-2025/26 больше не сыграет.

В середине второго тайма матча 25-го тура чемпионата России против "Пари НН" в Нижнем Новгороде Рубенс подвернул голеностоп, после чего был заменен.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Рубенс перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" летом 2025 года.