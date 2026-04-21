Олег Сиенко выдвинут пост главы Федерации велосипедного спорта России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Промышленник и предприниматель Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы", — написал Дегтярев в своем канале Max

В настоящее время Сиенко занимает должность первого вице-президента "Русской медной компании".

Накануне полномочия президента Федерации велоспорта России сложил Юрий Кучерявый.

До внеочередной конференции, где будет избран новый руководитель организации, исполнять обязанности главы федерации будет ее гендиректор Павел Костюков.

Михаил Дегтярев ОКР велоспорт Павел Костюков Юрий Кучерявый Олег Сиенко
