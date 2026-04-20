Президент Федерации велоспорта России подал в отставку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Юрий Кучерявый сложил с себя полномочия президента Федерации велоспорта России, сообщила пресс-служба организации.

"Федерация велосипедного спорта России подтверждает, что Юрий Андреевич Кучерявый написал заявление об отставке и сложил полномочия. В ближайшее время планируется созыв внеочередной конференции, где и будет избран новый руководитель организации", - говорится в сообщении.

Многократный чемпион СССР в гонках по шоссе и треку возглавлял федерацию с 2024 года. До этого работал в качестве вице-президента ФВСР.

велоспорт
"Спартак" выиграл у "Ахмата" и поднялся на четвертое место в РПЛ

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

