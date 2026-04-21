Леонид Тамбиев стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Леонид Тамбиев занял пост главного тренера "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Контракт с 55-летним латвийским специалистом заключен на сезон-2026/27.

Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время, уточнили в клубе.

На посту главного тренера "Динамо" Тамбиев сменил Вячеслава Козлова, при котором столичная команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ.

Предыдущим местом работы Тамбиева был петербургский СКА, где он трудился в тренерском штабе команды. С 2021 по 2015 год Тамбиев был главным тренером владивостокского "Адмирала".