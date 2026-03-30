Минское "Динамо" победило московское и первым вышло в четвертьфинал КХЛ
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" со счетом 2:1 одержали победу над московским "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф.
Встреча прошла в Москве и завершилась во втором овертайме.
На 17-й минуте минчане повели в счете, точный бросок нанес Станислав Галиев.
На 23-й минуте Никита Гусев сравнял счет.
На 88-й минуте Галиев вновь поразил ворота московской команде.
В результате минское "Динамо" выиграло четвертый матч серии, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу команды из столицы Белоруссии.
Таким образов, минский клуб вышел в следующий раунд плей-офф, четвертьфинал Кубка Гагарина.
Действующим победителем турнира является ярославский "Локомотив".