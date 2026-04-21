В Буркина-Фасо анонсировали матч со сборной России по футболу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с Буркина-Фасо. О соответствующих договоренностях с РФС сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма.

"Игра пройдет 5 июня в Москве", — сказал Бурейма, слова которого приводит Sport24.

В рейтинге ФИФА сборная Буркина-Фасо занимает 62-е место, Россия – на 36-м месте.

Последние к настоящему моменту матчи сборная России провела в прошлом месяце: 27 марта выиграла у Никарагуа (3:1), 31 марта сыграла вничью с Мали (0:0). Обе встречи прошли в статусе товарищеских.

