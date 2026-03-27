Сборная России по футболу победила Никарагуа в товарищеском матче

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:1 обыграли национальную команду Никарагуа в товарищеской встрече в Краснодаре.

На третьей минуте Лечи Садулаев вывел российскую команду вперед. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счет. На исходе первого тайма россияне получили право на пенальти, его реализовал Константин Тюкавин (45+3). На 83-й минуте в составе хозяев отличился Александр Головин.

На 47-й минуте сборная Никарагуа осталась в меньшинстве: красную карточку получил Кристиан Рейес.

31 марта в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Мали.