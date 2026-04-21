Аутсайдер РПЛ "Сочи" выиграл третий матч подряд

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" со счетом 2:1 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

На 16-й минуте "Крылья Советов" повели в счете, автором гола стал Иван Олейников.

На 49-й минуте футболист "Сочи" Марсело сравнял счет. Победный для хозяев гол состоялся на 90+9 минуте, когда точный удар нанес тот же Марсело.

По ходу игры в составе "Крыльев Советов" были удалены два игрока: на 82-й минуте вторую желтую карточку получил Сергей Бабкин, на 90+7 – Томас Гальдамес.

"Сочи" выиграл РПЛ третий матч подряд, но по-прежнему занимает последнее, шестое место в турнирной таблице – 18 очков. "Крылья Советов" - на 13-м месте, 23 очка.

Матчем "Сочи" - "Крылья Советов" открылась программа 26-го тура.