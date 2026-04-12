ЦСКА проиграл аутсайдеру в матче РПЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 0:1 уступили "Сочи" в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве.

На 11-й минуте футболист "Сочи" Мартин Крамарич реализовал пенальти.

В составе армейского клуба впервые с 17 марта на поле появился Мойзес, который был временно отстранен из команды, по сообщениям СМИ – из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини. Бразилец вышел на замену во втором тайме.

ЦСКА сейчас занимает пятое место, 42 очка. Прервавший шестиматчевую серию поражений "Сочи" по-прежнему на последнем, 16-м месте: 12 очков.