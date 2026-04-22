"Челси" уволил главного тренера

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Лиам Росеньор покинул пост главного тренера "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Кадровое решение о 40-летнему специалисту связано с неудовлетворительными результатами и игрой команды в последних матчах.

В "Челси" назвали это решение нелегким и поблагодарили Росеньора и тренерский штаб за проделанную работу, отметив их профессиональное отношение к делу.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Калум Макфарлейн, он будет работать с действующим тренерским штабом. Перед ним поставлена задача пробиться в еврокубки.

В Английской премьер-лиги "Челси" проиграл пять матчей подряд (ни в одном из них не сумев забить), в том числе "Брайтону" 21 апреля со счетом 0:3. Сейчас команда находится на седьмом месте в турнирной таблице – вне зоны еврокубков.

Росеньор занял пост главного тренера "Челси в январе этого года.