Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор
Фото: Ross Parker/SNS Group via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лиам Росеньор занял пост главного тренера "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 41-летним специалистом заключен на срок до 2032 года.

В этой должности англичанин сменил итальянца Энцо Мареску, об отставке которого было объявлено 1 января.

Предыдущим местом работы Росеньора был французский "Страсбур", до этого он возглавлял английский "Халл Сити".

Сейчас "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

