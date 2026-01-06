Лиам Росеньор возглавил "Челси"
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лиам Росеньор занял пост главного тренера "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Контракт с 41-летним специалистом заключен на срок до 2032 года.
В этой должности англичанин сменил итальянца Энцо Мареску, об отставке которого было объявлено 1 января.
Предыдущим местом работы Росеньора был французский "Страсбур", до этого он возглавлял английский "Халл Сити".
Сейчас "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.