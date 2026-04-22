Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций сумеет быстро преодолеть наследие предшественников, нанесших ущерб олимпийскому движению.

"Позорное, я бы сказал трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - сказал Путин на церемонии награждения спортсменов и представителей Федерации бокса в среду.

Он выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций "как можно скорее преодолеет это тяжелое и позорное наследие своих предшественников".

"Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что лидерские позиции России в мировом спорте прочны и незыблемы, несмотря на попытки их ослабить. Путин выразил уверенность, что у российских спортсменов впереди много состязаний, в том числе на крупнейших международных соревнованиях, под флагом РФ и в сопровождении национального гимна.

В марте 2025 года новым президентом МОК стала Кирсти Ковентри из Зимбабве. Она сменила немца Томаса Баха, решившего не выдвигаться на новый срок

Владимир Путин МОК Томас Бах Кирсти Ковентри
