"Манчестер Сити" возглавил турнирную таблицу Английской премьер-лиги

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 1:0 выиграли у "Бернли" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии.

На пятой минуте точный удар нанес Эрлинг Холанд.

В результате "Манчестер Сити" сравнялся с лидировавшим "Арсеналом" по очкам (по 70), но за счет преимущества по дополнительным показателям опередил лондонскую команду и вышел на первое место в турнирной таблице.

До завершения чемпионата осталось четыре тура. В топ-5 турнира на данный момент также входят "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" (по 58), а также действующий чемпион Англии "Ливерпуль" (55).

