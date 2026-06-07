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Иранская сборная по футболу прибыла в Мексику в преддверии чемпионата мира

Иранская сборная по футболу прибыла в Мексику в преддверии чемпионата мира
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Игроки сборной Ирана по футболу, которой предстоит сыграть матчи в США, в воскресенье приземлились в аэропорту Тихуаны на северо-западе Мексики, сообщают ближневосточные СМИ.

Команда прилетела рейсом из Турции в Мексику, которая ранее согласилась разместить у себя сборную на время проведения чемпионата мира.

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои по прибытии в Тихуану выразил недовольство, отметив, что "мы должны были быть здесь уже на прошлой неделе, потому что из-за разницы в 12 часов необходима адаптация". Он подчеркнул, что "обычно в таких турнирах, перед техническими вопросами, соблюдаются этические и гуманитарные моменты".

Капитан сборной Ирана по футболу Эхсан Хаджсафи пожаловался на сложности с американскими визами, но добавил, что команда готова на все 100%. "Мы можем выйти из группы", - добавил он.

Ранее футболисты провели около трех недель в Турции, где тренировались перед соревнованиями.

При этом, западные СМИ отмечают, что все игры группы G, в которую входит Иран, пройдут в США.

В пятницу сообщалось, что игроки сборной Ирана получили американские визы для участия в чемпионате мира по футболу.

Участие иранской сборной в чемпионате оказалось под угрозой в связи с конфликтом США и Ирана. В Тегеране заявляли, что не знают, готовы ли сыграть на турнире. Также президент США Дональд Трамп заявлял, что не против участия сборной Ирана, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

Иран США футбол Мексика
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