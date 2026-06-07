Александр Зверев впервые в карьере выиграл Roland Garros

Александр Зверев Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Немецкий теннисист Александр Зверев победил итальянца Флавио Коболли в финале турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Продолжительность матча составила свыше четырех часов.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Зверев занимает третье место. Для него это первый титул на турнирах Большого шлема. При этом ранее олимпийский чемпион Токио-2020 выходил в финалы US Open (2020), Roland Garros (2024) и Australian Open (2025).

14-я ракетка мира Коболли в финале турнира Большого шлема сыграл впервые.

Победительницей Roland Garros-2026, как сообщалось, стала россиянка Мирра Андреева.