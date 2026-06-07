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Кими Антонелли выиграл пятый этап "Формулы-1" подряд

Кими Антонелли выиграл пятый этап "Формулы-1" подряд
Фото: Peter Fox/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пилот команды Mercedesитальянец Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при Монако, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон (Ferrari), третьим – француз Исак Хаджар (RedBull).

Антонелли, таким образом, выиграл пятый этап подряд и, набрав 156 очков, лидирует в общем зачете. Второе место занимает Хэмилтон (90), третье – британец Джордж Расселл из Mercedes (88).

автоспорт Формула-1
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