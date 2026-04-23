Футболист "Барселоны" Ямаль выбыл до конца сезона из-за травмы во время пенальти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль получил травму подколенного сухожилия на левой ноге, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Отмечается, что 18-летний футболист пропустит остаток сезона, но, вероятнее всего, сможет сыграть на чемпионате мира летом.

Ямаль был травмирован накануне по ходу матча чемпионата Испании "Барселона" - "Сельта". В конце первого тайма он повредил ногу, исполняя пенальти. Его гол оказался единственным в матче, "Барселона" победила – 1:0.

В нынешнем сезоне Ямаль забил за "Барселону" 24 гола в 45 матчах во всех турнирах.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Соперники испанцев на групповом турнире - Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

