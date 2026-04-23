В Якутске стартовал проект Федерации бокса России "Битва за контракт"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Якутске дан старт проекту Федерации бокса России "Битва за контракт", реализуемому при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

В рамках проекта молодые боксеры (не ниже кандидата в мастера спорта) получат возможность продемонстрировать свое мастерство и заключить профессиональные контракты с ведущими промоутерскими компаниями страны.

География проекта охватит 10 крупных вечеров бокса — от Юга до Дальнего Востока России. Финальным этапом станет исторический драфт: в декабре 2026 года российские промоутеры впервые в истории отечественного бокса проведут отбор и подпишут полноценные контракты с наиболее перспективными участниками.

Организаторы подчеркивают, что "Битва за контракт" призвана создать системный лифт для перехода талантливых любителей в профессиональный спорт и укрепить кадровый потенциал российского бокса на региональном уровне.

"Турнир прошел на высочайшем уровне, и боксеры показали действительно очень интересные бои. И, как видите, сегодня был аншлаг, у нас за два часа до начала турнира билеты все раскупили, а свободных мест не было, и поэтому мы добавили еще 84 места", - отметил вице-чемпион мира, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Главное - людям понравилось. И мы получили удовольствие, и организаторы, и спортсмены, и также зрители. И я думаю, что мы дали хороший старт этому проекту, что дальнейшие турниры "Битвы за контракт" тоже проводились на высочайшем уровне", – сказал Егоров.

Итоги первого турнира "Битва за контракт" в Якутске выглядят следующим образом:

- До 54 кг: Максим Хариборко (Барнаул, МС) решением судей победил Рената Захарова (Якутск, МС);

- До 63,5 кг: Леон Никифоров (Якутск, МС) техническим нокаутом в третьем раунде победил Виталия Степанова (Калининград, КМС);

- До 63,5 кг: Руслан Никитин (Якутск, МС) единогласным решением судей победил Фарида Садыгова (Хабаровск, МС);

- До 72,6 кг: Данил Прокудин (Якутск, МСМК) единогласным решением судей победил Игоря Борвенко (Находка);

- Свыше 91 кг: Айаал Лазарев (Якутск, ЗМС по вольной борьбе) техническим нокаутом во втором раунде победил Игоря Зайцева (Москва);

- Свыше 91 кг: Константин Малес (Симферополь, МС по тайскому боксу) единогласным решением судей победил Владислава Муравина (Санкт-Петербург, МС);

- До 57,2 кг: Михаил Варламов (Якутск) техническим нокаутом в четвертом раунде победил Бургута Ходжибоева (Узбекистан).

Второй турнир проекта "Битва за контракт" пройдет 1 мая в Калининграде в рамках матчевой встречи "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира, когда свои бои проведут россиянине чемпион мира-2025 Давид Суров и экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров.