Сборные России по баскетболу 3х3 допустили к участию в юношеской Лиге наций

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (FIBA) допустила сборные России и Белоруссии к участию в турнирах юношеской Лиги наций в формате 3×3. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Россия и Белоруссия получили специальное разрешение на регистрацию команд среди игроков до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций в формате "3×3", которые пройдут в Китае и Малайзии.

Решение принято в соответствии с рекомендацией МОК в декабре 2025 года, об отмене ограничений на участие российских и белорусских атлетов в юношеских международных соревнованиях — как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

При этом, как подчеркивается в заявлении FIBA, текущий статус отстранения российских и белорусских сборных сохраняется в отношении всех остальных турниров под эгидой федерации, включая юношеский чемпионат Европы 2026 года. Вопрос их дальнейшего допуска будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета FIBA, запланированном на сентябрь 2026 года.

баскетбол FIBA МОК
