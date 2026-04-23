Сборные России по баскетболу 3х3 допустили к участию в юношеской Лиге наций

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (FIBA) допустила сборные России и Белоруссии к участию в турнирах юношеской Лиги наций в формате 3×3. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Россия и Белоруссия получили специальное разрешение на регистрацию команд среди игроков до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций в формате "3×3", которые пройдут в Китае и Малайзии.

Решение принято в соответствии с рекомендацией МОК в декабре 2025 года, об отмене ограничений на участие российских и белорусских атлетов в юношеских международных соревнованиях — как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

При этом, как подчеркивается в заявлении FIBA, текущий статус отстранения российских и белорусских сборных сохраняется в отношении всех остальных турниров под эгидой федерации, включая юношеский чемпионат Европы 2026 года. Вопрос их дальнейшего допуска будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета FIBA, запланированном на сентябрь 2026 года.