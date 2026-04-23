Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал Кубка мира

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по водному поло со счетом 27:5 победила команду ЮАР в третьем матче предварительного раунда Кубка мира во втором дивизионе.

Турнир проходит на Мальте.

Таким образом, сборная России обеспечила себе выход в четвертьфинал.

Ранее россиянки одержали победы над сборными Аргентины (33:11) и Германии (26:4). Для выхода в плей-офф достаточно было попасть в восьмерку лучших из 15 команд-участниц.

Кубок мира – первый для российской сборной турнир после решения о ее допуске на международные старты под государственной символикой РФ.

Российские и белорусские представители водных видов спорта были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов. В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила их в правах.