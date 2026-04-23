"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 взяли верх над московским "Спартаком" в матче 26-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Москве.

На 38-й минуте Кристофер Мартинс вывел "Спартак" вперед. На 45+1 минуте Эдуард Сперцян, реализовав пенальти, сравнял счет.

На 85-й минуте Жубал забил победный для "Краснодара" гол.

"Краснодар" набрал 57 очков и, опередив петербургский "Зенит" (56), вернулся на первое место в турнирной таблице.

"Спартак" - на пятом месте, 46 очков.

В параллельно шедшем в Грозном матче местный "Ахмат" сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 1:1.

На 51-й минуте отличился футболист "Балтики" Дерик Ласерда. На 60-й состоялся автогол игрока калининградского клуба Кевина Андраде.

"Балтика" занимает пятое место (46 очков), "Ахмат" - девятое (32).

Этими матчами закрылась программа 26-го тура РПЛ.