Чемпион мира по боксу Суров заявил, что горд получить награду из рук президента

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес, чемпион мира 2025 года Давид Суров назвал важным событием встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, где спортсменам вручали государственные награды.

"Честно, меня до сих пор переполняют эмоции. Мне приятно получить такую награду из рук нашего президента. Это честь и гордость", — приводит слова Сурова пресс-служба Федерации бокса России

По словам боксера, аналогичные чувства испытывали все чемпионы мира — 2025, присутствовавшие на церемонии.

"Присоединяюсь к словам благодарности Владимиру Владимировичу от боксерского сообщества. Фотография с нашим президентом займет важное место. Это честь. Да, мне сейчас пришлось немного отвлечься от подготовки к бою в Калининграде. Но это был важный и приятный повод. За несколько дней я наверстаю!" - отметил Суров.

1 мая в Калининграде в главном поединке матчевой встречи "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира Давид Суров встретится с мексиканцем Кевином Мартинезом.

"Обещаю показать зрелище в поединке с Мартинезом. Ну и выйти победителем. Как обычно", - добавил боксер.

Президент России Владимир Путин вручил главе Международной ассоциации бокса, председателю Наблюдательного совета Федерации бокса России Умару Кремлеву и капитану мужской сборной страны Муслиму Гаджимагомедову ордена Дружбы.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены: генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, Всеволод Шумков, Илья Попов, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Нуне Асатрян, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, а также регулярный чемпион WBA Мурат Гассиев и звезда ММА, мастер спорта по боксу Петр Ян.