Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Кубка мира

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по водному поло со счетом 22:5 победила Бразилию в четвертьфинале женского Кубка мира во втором дивизионе.

Турнир проходит на Мальте.

Ранее российские ватерполистки выиграли все три матча на предварительном этапе.

Кубок мира – первый для российской сборной турнир после решения о ее допуске на международные старты под государственной символикой РФ.

Российские и белорусские представители водных видов спорта были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов. В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила их в правах.

водное поло
