Минспорт ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров.

Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более 7.

"В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

В настоящее время клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон максимум 13 легионеров, на игру на поле – не более восьми иностранных игроков.

"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Сборные России по баскетболу 3х3 допустили к участию в юношеской Лиге наций

Футболист "Барселоны" Ямаль выбыл до конца сезона из-за травмы во время пенальти

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в драматичном матче РПЛ

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в драматичном матче РПЛ

"Челси" уволил главного тренера

В ЦСКА пока не будут увольнять главного тренера при неудачах команды

В ЦСКА пока не будут увольнять главного тренера при неудачах команды

ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Ватерполистки сборной России выиграли в первом после возвращения флага РФ матче

В Буркина-Фасо анонсировали матч со сборной России по футболу

Леонид Тамбиев стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"