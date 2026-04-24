"Авангард" победил "Локомотив" в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом 5:2 взял верх над ярославским "Локомотивом" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Ярославле.

В составе "Авангарда" голы провели Василий Пономарев (9-я минута), Эндрю Потуральски (20), Максим Лажуа (24, 42), Джозеф Чеккони (32).

Авторы голов у "Локомотива" - Денис Алексеев (34), Максим Шалунов (44).

"Авангард" повел в серии до четырех побед – 1-0.

Следующий матч пройдет 26 апреля в Ярославле. Победитель серии в финале сыграет с победителем пары "Металлург" (Магнитогорск) – "Ак Барс" (Казань).

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.