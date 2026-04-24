Действующий победитель Roland Garros Алькарас пропустит турнир в этом году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в соцсетях сообщил, что не сыграет на теннисном турнире Большого шлема Roland Garros-2026 из-за травмы.

Он получил повреждение правого запястья в начале апреля на турнире в Барселоне, после чего снялся с соревнований в Мадриде. По итогам обследования 24 апреля решено пропустить также турнир в Риме и Roland Garros.

Алькарас – действующий и двукратный победитель RolandGarros. Также из турниров Большого шлема он по два раза выиграл Уимблдонский турнир и US Open. Выиграв зимой этого года Australian Open, испанец стал обладателем карьерного Большого шлема, как победитель всех четырех турниров серии.

Roland Garros в 2026 году пройдет с 18 мая по 6 июня.