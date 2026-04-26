На российских стадионах запретили потенциально оскорбительные баннеры

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах. В частности, они касаются проноса баннеров и средств поддержки и их использования на стадионах.

Согласно постановлению правительства РФ, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", болельщикам запрещено размещать на баннерах надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера; оскорбления, ненормативную лексику, непристойные изображения; нацистскую атрибутику или символику экстремистских и террористических организаций; изображения, пропагандирующие насилие и агрессию.

Запрещено размещать на баннерах надписи, имеющие "потенциальную возможность оскорбления физических лиц или опорочивания чести и достоинства" физлиц и юрлиц.

Кроме того, запрещены надписи, не соответствующие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Эти запреты касаются и других средств поддержки на стадионах.

В постановлении сказано, что, если на баннере есть надписи на государственных языках республик России или на иностранных языках, к нему должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский. Этот документ нужно будет предъявить при входе на стадион.

Желающим пронести на стадион баннер большого размера нужно заранее (не позднее чем за 3 рабочих дня до матча) подать письменную заявку на его согласование, приложить сертификат пожарной безопасности и указать, кто будет отвечать за баннер во время матча. Организаторы должны сообщить о своём решении не позже чем за день до начала соревнования.

Согласованные баннеры можно размещать только в специально отведенных секторах. При этом пронос баннеров в поддержку одной команды в сектор активной поддержки соперников запрещен.

Средства поддержки, которые не нужно согласовывать, а также инструменты для создания шума (например, горны, дудки, вувузелы) можно приносить с собой, но размещать их стоит так, чтобы они не мешали другим зрителям.