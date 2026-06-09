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Серена Уильямс одержала победу в первом матче после перерыва в карьере

Серена Уильямс одержала победу в первом матче после перерыва в карьере
Фото: Paul Harding/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американка Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возобновления карьеры - в парном разряде на турнире категории WTA 500 в Лондоне.

Вместе с канадкой Викторией Мбоко она обыграла пару американской теннисистки Николь Меликар-Мартинес и новозеландки Эрин Рутлифф. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Уильямс приняла участие в матче, получив wild card. Ранее 23-кратная победительница турниров Большого шлема не выходила на корт с 2022 года. Перерыв составил 1376 дней.

Серена Уильямс
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