Серена Уильямс одержала победу в первом матче после перерыва в карьере

Фото: Paul Harding/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американка Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возобновления карьеры - в парном разряде на турнире категории WTA 500 в Лондоне.

Вместе с канадкой Викторией Мбоко она обыграла пару американской теннисистки Николь Меликар-Мартинес и новозеландки Эрин Рутлифф. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Уильямс приняла участие в матче, получив wild card. Ранее 23-кратная победительница турниров Большого шлема не выходила на корт с 2022 года. Перерыв составил 1376 дней.