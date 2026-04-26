Кениец Саве выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом

Фото: Alex Davidson/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Кенийский бегун Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон, став первым в истории человеком, пробежавшим дистанцию менее чем за два часа.

Как сообщает Associated Press, oн преодолел 42 км 195 метров за один час 59 минут и 30 секунд. Саве улучшил предыдущий рекорд на 65 секунд.

Вторым финишировал Йомиф Киджелча из Эфиопии, также выбежавший из двух часов и показавший время 01:59.41. Третьим - Джейкоб Киплимо из Уганды с результатом 2:00.28.

Рекорд был установлен и в женской части соревнований: эфиопка Тигист Ассефа пробежала марафон за 2:15.41. Это рекорд для забегов только с участием женщин. Лучшим временем остается результат Полы Рэдклифф, показанный в 2003 году в смешанном забеге.

Лондон бег Себастьян Саве Тигист Ассефа марафон легкая атлетика
