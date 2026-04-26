Дмитрий Неделин выиграл марафон в Дюссельдорфе с рекордом России

Дмитрий Неделин. Архивное фото
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, показав результат 2 часа 08 минут 54 секунды.

Неделин превзошел предыдущий рекорд России, который держался 19 лет. В 2007 году в Дублине Алексей Соколов пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 09 минут 07 секунд.

Как сообщает Watch Athletics, вторым в Дюссельдорфе стал кениец Наибей Киплимо, который финишировал с результатом 2:11.44. Третье место занял другой представитель Кении Кимутай Коеч (2:12.01).

