Ватерполистки сборной России выиграли Кубок мира во втором дивизионе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по водному поло завоевала женский Кубок мира во втором дивизионе.

В финале соревнования на Мальте россиянки взяли верх над национальной командой Китая – 18:17.

Обе сборные в качестве финалисток турнира завоевали путевки в суперфинал Кубка мира. Он пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее.

Кубок мира – первый для российской сборной турнир после решения о ее допуске на международные старты под государственной символикой РФ.

Российские и белорусские представители водных видов спорта были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов. В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила их в правах.

водное поло
